Vídeo. Manifestantes indígenas bloqueiam entrada da COP30 e exigem participar nas negociações

Cerca de 100 manifestantes indígenas bloquearam a entrada principal das negociações climáticas da COP30, junto à Amazónia brasileira, na manhã de sexta-feira.
O impasse durou cerca de 90 minutos e terminou após conversas com o presidente da conferência, André Corrêa do Lago, que foi visto a segurar o bebé de um dos manifestantes durante o encontro.
As Forças Armadas brasileiras impediram o grupo de entrar no recinto. Os manifestantes disseram que queriam ter voz à mesa das negociações. Uma entrada lateral foi depois aberta para permitir a entrada de alguns participantes na conferência.
A manifestação ocorreu após confrontos no início da semana e sublinhou reivindicações por uma representação indígena mais forte nas negociações.