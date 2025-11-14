Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
André Corrêa do Lago, presidente da COP30, ao centro, segura a mão de uma mulher indígena ao caminhar em grupo fora do recinto, a 14 nov. 2025, em Belém, Brasil
No Comment

Vídeo. Manifestantes indígenas bloqueiam entrada da COP30 e exigem participar nas negociações

Últimas notícias:

Cerca de 100 manifestantes indígenas bloquearam a entrada principal da COP30, junto à Amazónia brasileira, exigindo representação.

Cerca de 100 manifestantes indígenas bloquearam a entrada principal das negociações climáticas da COP30, junto à Amazónia brasileira, na manhã de sexta-feira.

O impasse durou cerca de 90 minutos e terminou após conversas com o presidente da conferência, André Corrêa do Lago, que foi visto a segurar o bebé de um dos manifestantes durante o encontro.

As Forças Armadas brasileiras impediram o grupo de entrar no recinto. Os manifestantes disseram que queriam ter voz à mesa das negociações. Uma entrada lateral foi depois aberta para permitir a entrada de alguns participantes na conferência.

A manifestação ocorreu após confrontos no início da semana e sublinhou reivindicações por uma representação indígena mais forte nas negociações.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE