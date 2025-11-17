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Pai Natal prepara-se para cortar a fita e inaugurar oficialmente os Jardins do Tivoli, Copenhaga, Dinamarca, 14 nov. 2025
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Vídeo. Copenhaga: Jardins de Tivoli inauguram época de Natal com mais de um milhão de luzes

Últimas notícias:

Jardins de Tivoli, em Copenhaga, abrem a época de Natal após 11 dias de transição desde o Halloween com mais de um milhão de luzes. Décorre até ao início de janeiro.

Tivoli Gardens abriu a temporada de Natal em Copenhaga, trazendo luzes, árvores e um ambiente familiar de tradição de inverno a um dos parques de diversões mais antigos do mundo.

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O espaço, com 182 anos, atrai multidões que regressam todos os anos para percorrer os seus caminhos iluminados. Em apenas 11 dias, as equipas passaram do tema de Halloween à decoração de Natal, instalando mais de um milhão de luzes e milhares de árvores.

O diretor do parque, Kasper Schumacher, afirma que os visitantes procuram o Natal clássico no Tivoli, uma mistura de gastronomia, atrações e convívio. A temporada prolonga-se até ao início de janeiro.

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