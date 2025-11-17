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Xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos e governante de Abu Dhabi,
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Vídeo. Rússia participa no Dubai Airshow, aviões acrobáticos apresentam espetáculo aéreo

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Abre Salão Aeronáutico de Dubai com sobrevoo patriótico da equipa Al Fursan, grandes encomendas de aviões e foco renovado na mobilidade aérea futura, incluindo táxis aéreos

Abriu esta segunda-feira o Dubai Airshow, com os aviões acrobáticos Al Fursan a pintar no céu as cores da bandeira dos Emirados Árabes Unidos.

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Assinalou a Emirates o arranque da 19.ª edição com a encomenda de 65 Boeing 777-9 para expandir a frota numa altura de forte procura por viagens.

Realizado no Aeroporto Internacional Al Maktoum, o evento destacou o interesse crescente nos táxis aéreos, com a Joby Aviation a apresentar uma demonstração, enquanto o Dubai pretende lançar serviços de mobilidade aérea no próximo ano.

Mantêm-se centrais as vendas militares na feira, com a Rússia presente apesar das sanções ocidentais.

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