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Cliente enche um copo com vinho Beaujolais Nouveau
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Vídeo. França: provas à meia-noite marcam celebrações do Beaujolais Nouveau

Últimas notícias:

França assinala à meia-noite o lançamento do Beaujolais Nouveau, atraindo multidões aos bares e celebrando uma tradição antiga em torno do vinho tinto jovem

França recebeu o novo Beaujolais Nouveau nas primeiras horas de quinta-feira, lançado, como sempre, à meia-noite. No centro de Paris, pequenos grupos juntaram-se num bar de bairro para provar o vinho jovem, acompanhando-o com tábuas de charcutaria e ostras.

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O Beaujolais só pode ostentar o nome se vier de uma das 85 localidades que se estendem de Lyon a Mâcon, uma área de vinha com cerca de 31 000 acres. França continua a ser o principal mercado, comprando cerca de nove milhões de garrafas por ano, enquanto cerca de uma centena de países também o importam.

Para os produtores e proprietários de restaurantes, o lançamento de novembro é, acima de tudo, um momento simples e de convívio que coloca o seu trabalho em destaque e junta pessoas em torno de um vinho fácil e festivo.

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