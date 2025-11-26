Vídeo. Bélgica: greves afetam transportes públicos e voos

Anunciadas medidas para 2026 que vão afetar pensões, idade da reforma e apoios sociais, levando os sindicatos a convocar três dias de protesto.
Em Bruxelas, os transportes públicos pararam e o Aeroporto de Bruxelas cancelou todos os voos à partida, com muitas chegadas também anuladas. Linhas de elétrico e de autocarro por todo o país registaram pouca circulação, à medida que os trabalhadores aderiram à greve.
Líderes sindicais classificaram o orçamento como um retrocesso para os trabalhadores e disseram que o impacto recairá sobre famílias já sob pressão.
Paralisações semelhantes ocorreram ao longo do ano, incluindo uma grande manifestação em outubro que juntou mais de 100 000 pessoas.