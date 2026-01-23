Vídeo. Anne Hathaway e Donatella Versace marcam presença no funeral de Valentino em Roma

Anne Hathaway, Donatella Versace e outras figuras da moda reuniram-se em Roma para se despedirem de Valentino Garavani, que morreu esta semana aos 93 anos.
O funeral realizou-se na Basílica de Santa Maria dos Anjos e dos Mártires, onde coroas de rosas brancas emolduravam o altar. Uma grande fotografia de Valentino estava junto ao altar, e a sua presença inconfundível sentia-se nos pormenores.
Alguns convidados usaram apontamentos do seu célebre vermelho, uma homenagem discreta ao estilista que definiu o glamour italiano durante décadas.
No exterior, muitas pessoas pararam para assistir, prestando homenagem a um homem cujo nome se tornou sinónimo de estilo.