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Grande multidão reuniu-se na Basílica de Santa Maria dos Anjos e dos Mártires, em Roma, para prestar a última homenagem a Valentino, 23 jan. 2026.
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Vídeo. Anne Hathaway e Donatella Versace marcam presença no funeral de Valentino em Roma

Últimas notícias:

Anne Hathaway, Donatella Versace e outros ícones da moda na despedida de Valentino Garavani, falecido aos 93 anos.

Anne Hathaway, Donatella Versace e outras figuras da moda reuniram-se em Roma para se despedirem de Valentino Garavani, que morreu esta semana aos 93 anos.

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O funeral realizou-se na Basílica de Santa Maria dos Anjos e dos Mártires, onde coroas de rosas brancas emolduravam o altar. Uma grande fotografia de Valentino estava junto ao altar, e a sua presença inconfundível sentia-se nos pormenores.

Alguns convidados usaram apontamentos do seu célebre vermelho, uma homenagem discreta ao estilista que definiu o glamour italiano durante décadas.

No exterior, muitas pessoas pararam para assistir, prestando homenagem a um homem cujo nome se tornou sinónimo de estilo.

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