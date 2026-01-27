Vídeo. Irlanda: tempestade Chandra provoca inundações e cortes de energia em todo o país

Registaram-se inundações em várias zonas da Irlanda depois de a tempestade Chandra ter trazido chuva intensa e ventos fortes durante a noite. Os serviços de emergência realizaram vários resgates em Dublin na manhã de terça-feira, retirando condutores das águas das cheias. Os Bombeiros de Dublin disseram que equipas foram deslocadas a vários locais para prestar assistência a moradores.
Os meteorologistas disseram que cerca de 30 mm de chuva caíram na capital durante a noite. Mantém-se um aviso amarelo de chuva até às 23h para Carlow, Kilkenny, Louth, Wexford, Wicklow e Waterford. Cerca de 30 mil pessoas estão sem eletricidade e várias estradas estão cortadas em todo o país.
Enniscorthy, no condado de Wexford, esteve entre as zonas mais afetadas depois de o rio Slaney ter galgado as margens. As autoridades pedem aos condutores que optem por rotas alternativas e conduzam com precaução. Mantém-se em vigor, a nível nacional, um aviso amarelo de vento.