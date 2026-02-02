Vídeo. Dia da Marmota: Punxsutawney Phil prevê mais seis semanas de inverno

Como acontece todos os anos desde 1887, o Dia da Marmota assinalou-se a 2 de fevereiro, com Punxsutawney Phil a ver a sua sombra e a prever mais seis semanas de inverno.

Fez-se o anúncio ao amanhecer em Gobbler’s Knob, com tratadores a traduzirem o veredito da marmota para uma grande multidão. Por tradição, uma sombra visível significa que o inverno se prolonga, enquanto a ausência de sombra sinaliza uma primavera precoce.

Atrai dezenas de milhares de pessoas todos os anos e remonta a antigos costumes agrícolas europeus. Ganhou maior atenção após o filme de 1993 "O Feitiço do Tempo". Visitantes procuram tanto o ambiente como a mensagem, muitos em trajes e gorros de inverno. Especialistas em meteorologia apontam que o frio deverá manter-se no leste dos Estados Unidos, em linha com a habitual previsão de Phil.