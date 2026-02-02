Vídeo. Roma: porque é que os turistas pagam agora 2 € para chegar mais perto da Fontana di Trevi

A medida visa os turistas que procuram uma fotografia desimpedida em frente ao ícone barroco tornado célebre por La Dolce Vita. As primeiras imagens mostraram menos gente, com pessoas a posar ao sol e a tirar fotografias sem serem empurradas pelos outros.
As autoridades municipais dizem que o objetivo é gerir a afluência e arrecadar verbas para manutenção. A entrada será regulada por bilhetes com hora marcada, que deverão gerar vários milhões de euros por ano.
As receitas serão também usadas para oferecer entrada gratuita em 12 museus e sítios arqueológicos aos residentes locais, enquanto os visitantes sem bilhete continuarão a poder ver a fonte de mais longe.
A Fonte de Trevi atrai cerca de 10 milhões de visitantes por ano e já arrecada quantias significativas graças à tradição de longa data de lançar moedas, com todas as receitas a reverter para a Caritas Roma.