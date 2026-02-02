Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Turistas pagam taxa de acesso à Fontana di Trevi
No Comment

Vídeo. Roma: porque é que os turistas pagam agora 2 € para chegar mais perto da Fontana di Trevi

Últimas notícias:

Autoridades municipais impõem taxa de 2 euros para chegar mais perto da Fontana di Trevi, para gerir a afluência e financiar museus municipais. Bilhetes com hora marcada regulam a entrada

A medida visa os turistas que procuram uma fotografia desimpedida em frente ao ícone barroco tornado célebre por La Dolce Vita. As primeiras imagens mostraram menos gente, com pessoas a posar ao sol e a tirar fotografias sem serem empurradas pelos outros.

As autoridades municipais dizem que o objetivo é gerir a afluência e arrecadar verbas para manutenção. A entrada será regulada por bilhetes com hora marcada, que deverão gerar vários milhões de euros por ano.

As receitas serão também usadas para oferecer entrada gratuita em 12 museus e sítios arqueológicos aos residentes locais, enquanto os visitantes sem bilhete continuarão a poder ver a fonte de mais longe.

A Fonte de Trevi atrai cerca de 10 milhões de visitantes por ano e já arrecada quantias significativas graças à tradição de longa data de lançar moedas, com todas as receitas a reverter para a Caritas Roma.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE