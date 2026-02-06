Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Placa de PokePark Kanto com estátuas de Pokémon
No Comment

Vídeo. Japão abre parque temático Pokémon, turismo em alta impulsiona procura

Últimas notícias:

Abriu esta quinta-feira, em Tóquio, o PokéPark Kanto, primeiro parque temático permanente da saga Pokémon no Japão.

Instalado dentro do Yomiuriland, o novo parque abre portas numa altura em que o país regista números robustos de turistas. O espaço ocupa 26.000 metros quadrados e divide-se em duas zonas.

Uma delas é um percurso de floresta, onde os visitantes passam por mais de 600 Pokémon em tamanho real, espalhados por colinas, relva e rochedos. A outra centra-se em atrações mecânicas, lojas e restauração, com jogos de carrossel, espetáculos de palco e produtos exclusivos.

Apesar de já terem existido outras atrações Pokémon, foram sempre temporárias, como o Pokémon The Park, em Nagoya, que funcionou entre março e setembro de 2005 e foi mais tarde recriado em Taiwan, ou a Pokémon Island Adventure, no parque Warner Bros. Movie World, na Austrália, em 1999.

Os primeiros bilhetes esgotaram num sorteio, sinal da forte procura. As primeiras críticas sublinham um ambiente acolhedor e imersivo, embora alguns visitantes considerem que faltam motivos para voltar. O parque dirige-se a fãs de Pokémon a partir dos cinco anos, de famílias e jogadores da Geração Z a millennials nostálgicos e adeptos mais fervorosos da região de Kanto.

