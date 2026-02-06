Vídeo. Japão abre parque temático Pokémon, turismo em alta impulsiona procura

Instalado dentro do Yomiuriland, o novo parque abre portas numa altura em que o país regista números robustos de turistas. O espaço ocupa 26.000 metros quadrados e divide-se em duas zonas.

Uma delas é um percurso de floresta, onde os visitantes passam por mais de 600 Pokémon em tamanho real, espalhados por colinas, relva e rochedos. A outra centra-se em atrações mecânicas, lojas e restauração, com jogos de carrossel, espetáculos de palco e produtos exclusivos.

Apesar de já terem existido outras atrações Pokémon, foram sempre temporárias, como o Pokémon The Park, em Nagoya, que funcionou entre março e setembro de 2005 e foi mais tarde recriado em Taiwan, ou a Pokémon Island Adventure, no parque Warner Bros. Movie World, na Austrália, em 1999.

Os primeiros bilhetes esgotaram num sorteio, sinal da forte procura. As primeiras críticas sublinham um ambiente acolhedor e imersivo, embora alguns visitantes considerem que faltam motivos para voltar. O parque dirige-se a fãs de Pokémon a partir dos cinco anos, de famílias e jogadores da Geração Z a millennials nostálgicos e adeptos mais fervorosos da região de Kanto.