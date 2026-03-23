Fumo e chamas erguem-se após um ataque aéreo israelita que atingiu a ponte de Qasmiyeh, perto da cidade costeira de Tiro, Líbano, 22 de março de 2026.
No Comment

Vídeo. Israel destrói ponte estratégica no sul do Líbano

Últimas notícias:

Ataque aéreo israelita atinge ponte de Qasmiyeh, no sul do Líbano, e danifica importante ligação rodoviária perto de Tiro

Um ataque aéreo israelita contra uma ponte no Líbano deixou grande parte da região sul isolada do resto do país.

Na cidade de Tiro, a ponte de Qasmiyeh ficou praticamente destruída depois de Israel a ter atingido no domingo.

Na segunda-feira, um ataque aéreo israelita destruiu outra ponte sobre o rio Litani, no sul.

O ataque de segunda-feira à ponte na aldeia meridional de Qaaqaaiyet al-Jisr cortou uma ligação essencial entre a cidade de Nabatiyeh e a região do vale de al-Hujair, mais a sul.

Os ataques surgem depois de responsáveis israelitas terem indicado que as forças armadas receberam ordens para atingir mais pontes sobre o rio Litani, numa aparente tentativa mais ampla de perturbar rotas alegadamente utilizadas pelo Hezbollah.

Israel já acusou anteriormente o grupo apoiado pelo Irão de usar estas infraestruturas para movimentar combatentes e equipamento.

