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O papa Leão XIV chega ao estádio de Malabo, na Guiné Equatorial, para celebrar a Santa Missa,
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Vídeo. Guiné Equatorial: papa Leão XIV encerra viagem a África com missa campal

Últimas notícias:

Papa Leão XIV celebra missa em Malabo e encerra viagem de 11 dias a África

Papa Leão XIV concluiu a primeira grande viagem internacional com uma missa campal em Malabo, na Guiné Equatorial, esta quinta-feira.

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Ao longo de 11 dias, a viagem levou o pontífice a quatro países africanos, onde deixou mensagens de justiça social, paz e dignidade humana.

Durante a visita, abordou também questões políticas e humanitárias, incluindo a desigualdade e as condições nas prisões.

A viagem, que percorreu milhares de quilómetros, sublinhou o seu papel ativo enquanto líder da Igreja Católica.

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