Vídeo. Guiné Equatorial: papa Leão XIV encerra viagem a África com missa campal

Papa Leão XIV concluiu a primeira grande viagem internacional com uma missa campal em Malabo, na Guiné Equatorial, esta quinta-feira.
Ao longo de 11 dias, a viagem levou o pontífice a quatro países africanos, onde deixou mensagens de justiça social, paz e dignidade humana.
Durante a visita, abordou também questões políticas e humanitárias, incluindo a desigualdade e as condições nas prisões.
A viagem, que percorreu milhares de quilómetros, sublinhou o seu papel ativo enquanto líder da Igreja Católica.