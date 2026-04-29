Vídeo. Estados Unidos: famílias denunciam após sentença à Purdue Pharma

Familiares de vítimas de overdoses de opioides concentraram-se à porta de um tribunal federal em Newark, no estado de Nova Jérsia, após a leitura da sentença aplicada à Purdue Pharma, fabricante do OxyContin.
Manifestantes exibiram fotografias de familiares e colocaram lápides simbólicas, criticando o desfecho do processo e a ausência de responsabilidade individual.
Vários oradores defenderam que as sanções financeiras são insuficientes e não representam justiça para os milhões de pessoas afetadas pela crise dos opioides nos Estados Unidos.
Também sublinharam a dimensão da epidemia, que já provocou mais de um milhão de mortes, e exigiram consequências mais duras para os responsáveis.