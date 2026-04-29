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ARQUIVO - Manifestantes que perderam familiares devido à crise dos opioides protestam em frente a um tribunal em Boston, 2 de agosto de 2019,
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Vídeo. Estados Unidos: famílias denunciam após sentença à Purdue Pharma

Últimas notícias:

Familiares de vítimas de overdose de opiáceos reagiram à porta de um tribunal dos EUA após a condenação da Purdue Pharma pelo seu papel na crise dos opiáceos

Familiares de vítimas de overdoses de opioides concentraram-se à porta de um tribunal federal em Newark, no estado de Nova Jérsia, após a leitura da sentença aplicada à Purdue Pharma, fabricante do OxyContin.

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Manifestantes exibiram fotografias de familiares e colocaram lápides simbólicas, criticando o desfecho do processo e a ausência de responsabilidade individual.

Vários oradores defenderam que as sanções financeiras são insuficientes e não representam justiça para os milhões de pessoas afetadas pela crise dos opioides nos Estados Unidos.

Também sublinharam a dimensão da epidemia, que já provocou mais de um milhão de mortes, e exigiram consequências mais duras para os responsáveis.

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