Haddad destaca-se em segundo lugar nas sondagens

Os números mudaram. Jair Bolsonaro, internado num hospital de São Paulo, continua a liderar as sondagens no Brasil, mas um último inquérito revela que a segunda volta das presidenciais deverá ser disputada com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad.

Bolsonaro, que tem sido substituído pelo filho Flávio nas ações de campanha, é colocado na dianteira, na sondagem CNT/MDA, com 28,2% das intenções de voto.

Mas agora é Haddad quem se destaca na segunda posição com um resultado de 17,6%, deixando o candidato do Partido Democrático Trabalhista, Ciro Gomes, para trás com cerca de 11%, a caminho do escrutínio do dia 7 de outubro.