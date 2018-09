Avião russo abatido pela defesa antiaérea síria

No entanto, para Moscovo a culpa do incidente é de Israel. Acusa o país pela queda do avião no Mar Mediterrâneo e por direcionar a aeronave para a linha de fogo, quando as defesas antiaéreas sírias respondiam a um ataque franco-israelita à cidade costeira síria de Latakia. Diz ainda que Israel apenas deu o aviso sobre a operação um minuto antes do ataque. Uma situação que colocou o avião russo em perigo de ser apanhado no fogo cruzado.

A Rússia coloca mesmo a hipótese de retaliar e defende que os caças F-16 de Israel usaram o avião russo como cobertura, durante os ataques, para se poderem aproximar dos alvos sem serem atingidos.

Em fevereiro deste ano, um outro avião russo também foi abatido numa zona controlada por rebeldes, na província de Idlib, no noroeste da Síria. O Ministério da Defesa da Rússia informou que embora o piloto tenha sobrevivido ao acidente acabou por ser capturado e por morrer em terra.

O mesmo cenário em novembro de 2015, quando um F16 turco abateu um avião de guerra russo, perto da fronteira com a Síria.