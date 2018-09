Portugal recebe migrantes do Aquarius

Portugal vai receber 10 migrantes do Aquarius. Em comunicado, o gabinete do ministro português da Administração Interna anunciou um acordo com "com Espanha e França, no quadro da resposta solidária ao fluxo de migrantes que procuram chegar à Europa através do Mediterrâneo". Esse acordo prevê "acolher 10 das 58 pessoas que se encontram no navio Aquarius II".

O anúncio surge depois depois das recusa da França em permitir a atracagem do navio humanitário, juntando-se a Itália, Grécia e Malta na lista de países com porta fechada para o Aquarius. Bruno Le Maire, ministro das Finanças francês, foi perentório em entrevista televisiva:

"Por enquanto dizemos não. Se queremos ter uma política migratória coerente é preciso respeitar as regras europeias. A França assume a sua quota de responsabilidade e acolhe bastantes requerentes de asilo, perto de 100 mil o ano passado. A França deve permanecer fiel aos seus valores relativos ao direito de asilo para proteger aqueles que estão mais ameaçados."