Detidos suspeitos da morte de Jan Kuciak

A polícia eslovaca confirmou a detenção dos suspeitos do homicídio do jornalista de investigação Jan Kuciak e da noiva Martina Kusnirova.

Kuciak e Kusnirova foram assassinados a tiro, em casa, no mês de fevereiro.

As autoridades acreditavam então que o crime estivesse relacionado com o trabalho do jornalista, que na altura investigava a relação entre membros do governo e mafiosos italianos.

As mortes resultaram numa crise política que gerou grandes protestos populares, fez derrubar o executivo e levou à demissão do chefe da polícia .