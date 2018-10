A difícil maratona no deserto de Atacama

O chinês Ho Chung Wong, de Hong Kong, lidera a maratona Atacama Crossing, de 250 quilómetros, em San Pedro de Atacama, no Chile.

Com metade do percurso percorrido, Chung tem uma vantagem de quase duas horas sobre os outros atletas, completando 120 quilómetros em dez horas e 55 minutos.

O japonês Takuya Wakaoka está em segundo lugar, com mais uma hora e 39 minutos atrás, o francês Christophe Santini fecha o pódio com 25 minutos atrás de Wakaoka.

A corrida feminina está mais renhida. A chinesa Ling Pe assume a liderança, mas tem apenas três minutos de vantagem sobre a inglesa Hannah Walsh.

Apenas uma hora e quatro minutos separam as cinco primeiras colocados, com a sul-africana Lara Reynolds a ocupar o terceiro lugar.

O Atacama Crossing faz parte da série de 4 Desertos Ultramarathon da RacingThePlanet.

O deserto de Atacama, no norte do Chile, é o deserto mais seco da Terra, está situado entre a Cordilheira dos Andes e a Costa do Chile, e está a 2400 metros acima do nível do mar.