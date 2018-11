Miguel Oliveira despede-se da Moto2 com vitória em Valência

Miguel Oliveira despediu-se da Moto2 com uma vitória no Grande Prémio de Valência.

O português, que termina a campanha no segundo lugar da classificação geral, conquistou a terceira vitória da temporada. Um feito que valeu o título mundial de equipas à Red Bull KTM Ajo, com 498 pontos contra 453 da Sky. Resultado conseguido, não só pela excelente prestação do corredor luso, mas também pelo facto do italiano Luca Marini, o primeiro classificado da geral e que conquistou o título mundial, ter sofrido uma queda e do transalpino Francesco Bagnaia não ter ido além do 14º posto.

O piloto luso, que termina o campeonato com menos nove pontos do que o vencedor, arrancou na décima posição da grelha de partida, mas terminou as 25 voltas do traçado Ricardo Tormo em 45.07,679 minutos. À frente dos espanhóis Iker Lecuona e Alex Márquez.

Na próxima temporada Miguel Oliveira inicia uma nova etapa, o piloto português vai correr em MotoGP.