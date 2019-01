Macron lança o "grande debate nacional" na Normandia

Tamanho do texto

Emmanuel Macron lançou o "grande debate nacional" na Normandia frente a 600 presidentes de câmara. O presidente francês espera responder à crise dos "Coletes Amarelos" e acalmar o país e as manifestações. O primeiro encontro em Grand Bourgtheroulde marca o início de dois meses de diálogo nacional.

"Pretendo que a troca de ideias hoje seja uma troca livre. Então, peço realmente que me digam o que vai na vossa mente e no vosso coração e as vossas propostas para o país", disse Macron.