A Coreia do Norte celebrou em grande estilo a chegada do Novo Ano Lunar. Pyongyang encheu-se de fogos-de-artifício combinados com música, acrobacias e um espetáculo de cor. Em casa as famílias juntaram-se à mesa como manda a tradição.

Símbolos visíveis do ocidente como Winnie the Pooh e um número crescente de turistas espalhados pelas ruas mostraram o ímpeto de abertura do país.