Fatih Akin tenta "dobradinha" em Berlim com "Der Goldene Handschuh"

Na Berlinale, este sábado foi dia de antestreia mundial de uma das últimas sensações do cinema alemão e um dos 17 candidatos ao Urso de Ouro: "Der Goldene Handschuh" (A luva dourada) é o novo filme de Fatih Akin, que procura aqui ganhar o prémio principal do festival de Berlim pela segunda vez, depois de ter já vencido em 2004, com "Head On - A Esposa Turca".

Neste novo filme, que tem Jonas Dassler e Marc Hoseman nos papéis principais, Akin regressa a um caso criminal que fez correr tinta na Alemanha dos anos 70.

O caso verídico passa-se em Hamburgo, na zona do porto. Fritz Honka, interpretado por Dassler, é um serial killer que segue sempre o mesmo método: depois de conhecer as vítimas num bar que se chama, justamente, Der Goldene Handshuh, leva-as para casa, onde as mata e armazena várias partes do corpo. Honka terá morto quatro prostitutas entre 1970 e 1975. O filme estreia comercialmente na Alemanha no dia 21 e só depois deve chegar a outros países.