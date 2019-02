Guaidó denuncia intenções do governo de Maduro

O presidente da assembleia nacional da Venezuela disse esta segunda-feira que o regime de Nicolas Maduro está a tentar impedir a entrada da ajuda humanitária no país como "forma de ignorar o fracasso do governo".

Juan Guaidó falava em Caracas, numa conferência de imprensa que marcou o quinto aniversário da detenção de Leopoldo López, líder do partido da oposição "Vontade Popular".

“Noventa por cento do país que está aqui representado fala de ajuda humanitária, de um momento de emergência, do Plano País, do futuro, do progresso para os seus filhos. Podemos distinguir a agenda de quem está a usurpar funções daqueles que querem mudanças e uma transição concreta", disse o presidente da assembleia nacional.

Também esta segunda feira, Jorge Rodríguez, ministro da Comunicação e Informação, anunciou uma jornada de cuidados médicos gratuitos na fronteira com a Colômbia e a realização de um concerto pela paz

"Na sexta-feira, 22 de fevereiro, e sábado, 23 haverá um grande concerto na Ponte Internacional Simón Bolívar, no lado venezuelano, que será uma mensagem para todo o mundo" disse o alto funcionário governamental.

O anúncio do Governo venezuelano surge depois do empresário britânico Richard Branson anunciar a realização do concerto "Venezuela Aid Live" durante o qual espera recolher 100 milhões de dólares para ajuda humanitária.