Greve geral e protestos pelo julgamento de independentistas catalães

A principal autoestrada que liga Girona a Barcelona esteve cortada durante uma parte da noite e foi uma das 11 autoestradas bloqueadas como parte da greve e da série de protestos contra o julgamento de 12 líderes independentistas, responsáveis pelo referendo de 2017, não autorizado pelas autoridades espanholas, e posterior declaração unilateral de independência. Uma das fronteiras catalãs que separam Espanha e França foi também cortada.

Em toda a Catalunha, há manifestações previstas para todo o dia. Quanto à greve, marcada por várias plataformas pró-independência, não há números precisos sobre o nível de adesão.

Hoje, prestam depoimento no tribunal algumas das figuras cimeiras do movimento independentista, como o ex-ministro regional da Economia Santi Vila, a antiga presidente do parlamento catalão Carme Forcadell e os líderes de organizações não-governamentais Jordi Sànchez e Jordi Cuixart.

Os arguídos são acusados de rebelião, sedição e mau uso de fundos públicos e arriscam pesadas penas de prisão. Em julgamento estão também outras altas figuras, como o ex-vice-presidente do governo regional Oriol Junqueras.