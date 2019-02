Liga Europa: Benfica defronta Dínamo Zagreb

O Benfica vai defrontar o Dínamo de Zagreb nos oitavos de final da Liga Europa.

O jogo da primeira mão realiza-se na Croácia, a 7 de março. Uma semana depois, dia 14, os encarnados recebem no estádio da Luz, os líderes do campeonato croata.

O sorteio desta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, ditou ainda um duelo entre os ingleses do Chelsea e o Dínamo Kiev da Ucrânia.

O Eintracht de Frankfurt da Alemanha defronta os italianos do Inter de Milão. O Nápoles joga com os austríacos do Salzburgo.

O Valência vai medir forças com os russos do Krasnodar, o Sevilha de André Silva viaja até à República Checa para defrontar o Slavia de Praga.

No duelo do canal da mancha, o Arsenal joga com os franceses do Rennes e o Zenit São Petersburgo enfrenta os espanhóis do Villareal, equipa que eliminou na ronda anterior o Sporting.