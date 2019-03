Dia 2 do Grande Prémio de Judo de Marraquexe: ouro para Bulgária, Eslovénia, França e Rússia

O segundo dia do Grande Prémio de Judo de Marraquexe foi marcado pelas medalhas de ouro para a Bulgária, Eslovénia, França e Rússia e pelo importante acordo assinado pela Federação Internacional de Judo e os anfitriões marroquinos com vista à abertura dum centro de formação em Marraquexe e à introdução do Judo em 40 escolas por todo o país.

A Mulher do Dia

A judoca Andreja Leski revelou-se hoje a nossa mulher do dia. A número 2 eslovena a competir na categoria de -63kg deixou claro que tenciona tornar-se número 1, vencendo a australiana Katharina Haecker com um poderoso ataque kosoto e conquistando a medalha de ouro em Marrocos pelo segundo ano consecutivo.

A eslovena recebeu a medalha das mãos de Rachid Talbi Elalami, Ministro da Juventude e Desporto do Reino de Marrocos.

"O meu objectivo aqui em Marraquexe era mesmo a medalha de ouro, porque precisava de acumular pontos para a qualificação. Em Paris estive perto, e em Dusseldorf também , mas agora felizmente consegui," comentou a judoca eslovena.

Andreja Leski e Katharina Haecker na final de -63kg.

O nosso Homem do Dia

O russo Denis Iartcev demonstrou um excelente nivél técnico e fez uma exibição fenomenal contra o campeão olímpico de Londres, Lasha Shavdatuashvili, dominando-o duas vezes com um belíssimo ashi-waza. O russo a competir em -73kg deu mais um passo com vista ao ouro no campeonato do mundo deste ano, tendo sido premiado com a sua medalha em Marrocos por Karim Kassi Lahlou, váli da região de Marraquexe-Safim.

"Estou feliz com a vitória, é o resultado de muito trabalho e de técnicas que resultaram para mim no passado, e também hoje. Ainda há muito trabalho pela frente mas estou satisfeito com a minha exibição," afirmou o judoca russo sobre a sua vitória.

Denis Iartcev no combate pelo ouro frente ao georgiano Lasha Shavdatuashvili

Na categoria de -70kg a francesa Margaux Pinot esteve na sua melhor forma. Na final, a judoca defrentou a irlandesa Megan Fletcher conquistando a medalha de ouro com um golpe de braços cruzado juji gatame.

A francesa foi condecorada pelo secretário-geral do Ministério da Educação e Investigação Científica, Youssef Belkasmi.

As vencedoras da categoria -70kg: Margaux Pinot, Megan Fletcher, Elisavet Teltsidou e Laura Vargas Koch.

Em -81kg, o búlgaro Ivaylo Ivanov dominou a competição. Na excelente final frente ao turco Vedat Albayrak, o judoca marcou ippon com um brilhante ko-uchi-gari, conquistando a vitória.

Ivaylo Ivanov foi premiado com a medalha de ouro pela S. Ex.ª a embaixadora da Roménia no Reino do Marrocos, Daniela Bazavan.

Um brilhante ko-uchi-gari e um implacável Ivaylo Ivanov na final frente a Vedat Albayrak.

A Comitiva Portuguesa

A comitiva portuguesa em Marraquexe inclui 12 atletas.

Os judocas Jorge Fernandes, Miguel Alves e Nuno Saraiva foram hoje eliminados ao primeiro combate. Na categoria -73 kg, Jorge Fernandes caiu na primeira ronda, perante o canadiano Antoine Bouchard, por ippon, enquanto Nuno Saraiva perdeu na segunda frente ao uzbeque Khikmatillokh Turaev, por waza-ari.

No primeiro dia do Grande Prémio, Catarina Costa terminou na sétima posição em -48 kg e Maria Siderot na nona.

No domingo, último dia da competição, Portugal estará representado por Patrícia Sampaio e Yahima Ramirez, ambas na categoria -78 kg.

O Movimento do Dia

Em conclusão, o nosso movimento do dia foi um colossal Utsuri Goshi executado por Sharofiddin Boltaboev nos -81kg.

Judo Puro: momento do combate entre Sharofiddin Boltaboev e Damien Szwarnowiecki.

O golpe de quadril do uzbeque nos quartos de final lançou o adversário polaco Damien Szwarnowiecki no ar com força e velocidade, deixando-o plantado de costas no tatami com habilidade e controlo absoluto. O Judo na sua forma mais pura.