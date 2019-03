Nigéria: Colapso de escola primária faz 25 mortos e dezenas de soterrados

Tamanho do texto

O colapso de uma escola primária na Nigéria fez 25 mortos e dezenas de soterrados. Estima-se que quase 70 crianças ainda estejam debaixo dos escombros, o que significa que o número de vítimas mortais pode aumentar nas próximas horas.

O anúncio foi feito há minutos pelo governador do estado de Lagos, Akinwunmi Ambode. "Resgatamos cerca de 25 pessoas, algumas já mortas", disse.

Segundo a agência Reuters, já foram 8 crianças foram resgatadas com vida.

O edifício de três andares, sobretudo residencial, como avança a imprensa local, albergava uma escola primária no último piso.

Criança a ser resgatada Reuters

O edifício ruiu esta quarta feira de manhã. As causas são ainda deconhecidas, mas segundo os especialistas que estão no local, a falta de manutenção dos materiais de construção e a falha de inspeções periódicas podem estar na origem do desabamento.

Acidentes deste género não são raros na Nigéria. Em 2016, mais de 100 pessoas morreram depois de um telhado de uma igreja ruir por problemas de construção.