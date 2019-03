Quando o café e o cacau se tornam em obras de arte

Ulrich Abé dá os derradeiros retoques na sua obra mais recente: um retrato do antigo presidente do Burkina Faso, Thomas Sankara. Como em todos os quadros que faz, Abe recorre a dois ingredientes pouco comuns: o café e o cacau em pó.

Técnicas que este artista marfinense adotou após o conselho de um professor de arte, que encorajou os alunos a experimentarem outros elementos na pintura.

Para este filho de um produtor de café, a escolha desta matéria-prima acabou por surgir de forma natural.

"Através do meu trabalho, eu presto homenagem aos agricultores e a todas as pessoas que trabalham duro na sombra e com o seu suor para nos fornecerem dois dos produtos mais valiosos para a economia do país. Essas são as mensagens que me permito transmitir através da minha arte", afirma.

Entre os principais temas da arte de Abe estão a identidade cultural, os revolucionários africanos e a migração, temas esses que vão estar em exposição em junho, no Palácio da Cultura de Treichville, em Abidjan (Costa do Marfim).