Thierry Neuville vence Rali da Córsega

O belga Thierry Neuville ganhou este domingo o Rally da Córsega.

O piloto da Hyundai impôs-se ao francês Sébastien Ogie,r da Citroen e ao britânico Elfyn Evans, da Ford.

Os três dias da prova foram marcados por diversos acontecimentos inesperados que terminaram com a vitória do piloto belga. Neuville obtém na prova das "10 mil curvas" a primeira vitória da época e assume o comando do Campeonato Mundial de Ralis.

Outro bafejado pela sorte foi Sébastien Ogier que, sem nunca ter andado pelas primeiras posições, conseguiu atingir o segundo lugar do pódio e guardar a segunda posição na classiicação de pilotos.

Menos sorte teve o britânico Elfyn Evans, que terminou a prova com um pneu a menos e um terceiro lugar.

Adeus à Ilha da Beleza. O próximo desafio do campeonato é na Argentina, daqui a mês.