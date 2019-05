Euronews Noite | As noticias do Mundo de 21 de maio de 2019

O "tudo ou nada" do acordo para o Brexit que a primeira-ministra britânica vai entregar esta quarta-feira no Parlamento foi o principal destaque desta edição do Euronews Noite. Theresa May apresentou as linhas gerais do novo documento e definiu a próxima votação, a 3 de junho, como decisiva para ela e para o país.

Em Espanha, tomaram posse os cinco independentistas catalães (quatro deputados e um senador) presos preventivamente mas que foram eleitos nas últimas eleições espanholas. Na Alemanha, a maior associação ambientalista do país afirma que mais de 650 empresas estão a violar as regras europeias no uso de substâncias químicas, entre elas, três empresas portuguesas.

Nesta edição do Euronews Noite recordamos ainda a "Fénix da Fórmula 1", o austríaco Niki Lauda, que morreu esta terça-feira e apresentamos-lhe o documentário mais recente sobre a vida do ex-futebolista argentino, Diego Maradona.