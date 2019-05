´"É a última oportunidade para o Brexit"

"Fiz concessões, agora é a vossa vez" - A primeira-ministra britânica passa para o parlamento a responsabilidade de "cumprir o Brexit". Theresa May apresentou esta terça-feira as linhas gerais do novo acordo. Em cima de um pulpito onde se pedia "consenso no parlamento", frisou que o documento vai permiti esclarecer o que querem os deputados britânicos. "O governo vai incluir no preâmbulo do diploma que fixa o acordo de saída a obrigação de se votar sobre um segundo referendo, a realizar-se antes da ratificação do acordo de saída", disse May.

A chefe de governo referiu por várias vezes que o parlamento tem de "honrar a vontade do povo", expressa no referendo de 2015 e põe nos deputados a responsabilidade do fim do Brexit. Nas palavras de May, "rejeitar este acordo e sair da União Europeia com um acordo a negociar em breve será impossível. O que é que fazemos? Alguns sugerem uma saída sem acordo, mas seja qual for o desfecho, o parlamento tem sido claro: fará tudo o que puder para o travar. Sem acordo, teremos de ter novas eleições gerais ou um segundo referendo que pode levar à anulação e ao fim do Brexit."

O novo documento é entregue amanhã no parlamento e será votado a 3 de junho.

Entre as novas medidas em destaque na proposta estão a regulação das relações comerciais com os 27 e maiores garantias de proteção da integridade territorial do Reino Unido, enquadrando a possibilidade de uma fronteira física entre as duas Irlandas.