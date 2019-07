Marcelo Rebelo de Sousa no funeral de Estado de Essebsi

A Tunísia despediu-se do primeiro presidente eleito democraticamente no país. Beji Caid Essebsi morreu na quinta-feira, aos 92 anos, e este sábado teve honras de funeral de Estado, com as presenças ilustres, entre outros, do Presidente de França, Emmnuel Macron; do Rei de Espanha, Felipe VI; do Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; e do presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas.

موكب تأبين رئيس الجمهورية الراحل محمد الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية محمد الناصر، السبت 27... Publiée par ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ sur Samedi 27 juillet 2019

O funeral decorreu no cemitério de Jallez, num panteão familiar, após uma breve cerimónia realizada no palácio de Cartago, sede da presidência e residência oficial do Chefe de Estado tunisino.

Debaixo de um intenso calor, a cerimónia fúnebre oficial iniciou-se pelas 10 horas da manhã, mesma hora em Lisboa, com a urna a ser recebida no palácio pelo presidente interino Mohamed Ennaceur e pelo primeiro-ministro Yusef Chahed.

Desde quinta-feira, são diversas as manifestações de pesar na Tunísia, onde foram decretados sete dias de luto nacional pela morte do Presidente.

Mohamed Ennaceur apenas poderá ocupar interinamente o lugar do presidente durante 90 dias. Foi já anunciada a possibilidade da realização de presidenciais antecipadas a 15 de setembro, três semanas antes das legislativas tunisinas.