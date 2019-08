Migrantes do Open Arms chegaram a Lampedusa

Os migrantes do Open Arms puderam, finalmente, desembarcar na terça-feira, 20 de agosto, depois de terem passado quase três semanas a bordo, impedidos de entrar no porto de Lampedusa, que avistavam do navio.

No início do dia, um procurador italiano ordenou a apreensão do navio e a evacuação dos migrantes a bordo, pondo fim a um prolongado impasse entre a organização humanitária espanhola e o governo de Roma.

O navio Open Arms, gerido por uma ONG espanhola com o mesmo nome, ficou retido no mar durante 19 dias. A ONG lançou vários alertas e fazia chegar diariamente imagens de desespero, mas o ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, recusava-se a autorizar o desembarque dos quase cem migrantes a bordo. Salvini diz que os "navios humanitários se transformaram em táxis para os traficantes de pessoas".