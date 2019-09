Protestos contra mortes por violência de género em Espanha

Tamanho do texto

A praça da Porta do Sol, em Madrid, foi o ponto de encontro para milhares de pessoas em protesto contra o aumento das mortes por violência de género.

A "Noite Violeta" desta sexta-feira, impulsionada pela Plataforma Feminista de Alicante, estendeu-se a várias cidades e municípios espanhóis.

Em Madrid, a chuva não deteve os manifestantes que exigiram medidas contra o agravamento do número de vítimas mortais desde o início do ano.

De acordo com dados oficiais, no verão deste ano registaram-se os piores números em matéria de violência de género da década.

Em Espanha, as taxas de violência por parte de parceiros, com denúncia, estão entre as mais baixas na Europa.

Segundo uma pesquisa europeia de 2014, o país está entre os Estados com a campanha contra a violência doméstica mais visível.