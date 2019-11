Final da Libertadores mudada para o Monumental de Lima

A final da Copa Libertadores mudou de estádio a pouco mais de duas semanas do pontapé de saída. Depois de garantir que o jogo mais importante do futebol sul-americano teria mesmo lugar no Estádio Nacional de Santiago, a CONMEBOL deu o dito por não dito e anunciou que o jogo entre Flamengo e River Plate, a 23 de novembro, seria jogado no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Na origem da troca está a situação conturbada que atravessa o Chile, onde as violentas manifestações contra o presidente Sebastian Piñera teimam em não acalmar e já duram há três semanas.