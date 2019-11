Reino Unido celebrou Dia da Memória

Tamanho do texto

O Reino Unido celebrou, este domingo, o Dia da Memória, com a homenagem aos mortos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, assim como de todos os britânicos que perderam a vida em conflitos.

O príncipe Carlos colocou, pela rainha, uma coroa de flores no cenotáfio. Nem Isabel II nem o marido, o príncipe Filipe, - com 93 e 98 anos - colocaram as respetivas coroas, este ano.

Para além da família real, marcaram presença na cerimónia o primeiro ministro, Boris Johnson, o líder trabalhista, Jeremy Corbin, assim como outros políticos do Reino Unido, nomeadamente os ex-primeiros-ministros: Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair e John Major.

Esta cerimónia ocorre sempre no domingo mais próximo do dia 11 de novembro, o dia em que a Europa celebra o Armistício da I Guerra Mundial.