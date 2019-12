Greta Thunberg recebida em Lisboa por dezenas de ativistas

Tamanho do texto

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, afirmou hoje que a cidade está de "portas abertas" para receber a ativista sueca Greta Thunberg, que desembarcou ao início da tarde em Lisboa, após atravessar o Atlântico.

"Ela é muito bem-vinda na cidade de Lisboa. É uma cidade que está de portas abertas e de braços abertos para a receber", disse o autarca à agencia Lusa na doca de Santo Amaro, Lisboa, onde algumas centenas de pessoas aguardaram várias horas pela chegada da jovem ativista.

Fernando Medina sublinhou que é um "gosto grande" que a ativista tenha escolhido passar por Lisboa antes de partir para a Cimeira do Clima em Madrid e avançou que tenciona dizer-lhe "de uma forma inequívoca" a grande protagonista que ela tem sido na questão ambiental, apesar de ser alvo de "muita crítica e de muita incompreensão".

REUTERS/Pedro Nunes

Por esta razão, Fernando Medina voltou a dizer de forma muito clara que ela é bem-vinda a Lisboa, que é uma cidade que está empenhada na mesma luta.

Fernando Medina referiu que pretende transmitir à ativista que a consciência que existe "é a de que o mundo, no seu global, não está neste momento, com uma estratégia de vencer as alterações climáticas", conforme alertou António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas.

"Temos de fazer mais, mais rápido, porque se não o fizermos corremos o risco de entrar numa situação incontrolável", concluiu o autarca.