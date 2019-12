Mais de um século de produção de energia pelos ares

Uma central energética com mais de 100 anos foi demolida em Detroit, nos Estados Unidos, com recurso a explosivos.

A infraestrutura esteve em funcionamento a partir de 1915, tendo começado a produzir energia através da combustão de carvão e mais tarde alterado o processo para gás natural.

A central, com atividade suspensa desde 2008, teve um papel importante no desenvolvimento de Detroit, cidade que chegou a ser o mais importante centro da indústria automóvel do mundo.