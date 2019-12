Operação iraquiana contra células do EI no centro do Iraque

Tropas iraquianas apoiadas pela coligação militar internacional lançaram uma vasta operação para desarraigar células clandestinas do Estado Islâmico (EI) nas regiões montanhosas do centro do Iraque, próximo de Kirkuk, uma zona disputada entre a região do Curdistão e o governo central de Bagdade.