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Fêmea limpa pequeno macaco-dourado-de-nariz-arrebitado no recinto exterior do ZooParc de Beauval, em França.
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Vídeo. França: estreia-se no zoo primeiro macaco dourado-de-nariz-arrebitado nascido fora da Ásia

Últimas notícias:

Nasceu um macaco-dourado de nariz arrebitado no ZooParc de Beauval, em França, um nascimento inédito fora da Ásia e considerado um marco para a conservação.

Nasceu um raro primata, também conhecido como macaco-de-nariz-arrebitado de Roxellana, menos de um ano depois de um macho e duas fêmeas terem sido transferidos para Beauval, em abril de 2025. O diretor do parque, Rodolphe Delord, descreveu o nascimento como um forte símbolo para a conservação da espécie e para os laços entre a França e a China.

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Encontra-se sob vigilância apertada na área “Alturas da China” de Beauval, junto ao recinto dos pandas-gigantes.

A espécie, classificada como ameaçada na natureza e raramente mantida fora da China, faz deste nascimento um passo importante para a conservação ex situ. Os três adultos, Jinbao, Jindou e Jinhua, chegaram no âmbito de uma parceria científica e de conservação, de dez anos, com a China Wildlife Conservation Association. Beauval indicou que a cria parece estar de boa saúde, embora o sexo ainda não tenha sido tornado público.

Com 45 hectares e cerca de 35 000 animais, o parque zoológico apresentou o acontecimento como um marco na cooperação zoológica internacional e um dos seus nascimentos mais importantes dos últimos anos.

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