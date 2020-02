Wall Street afunda com receio do coronavírus

O surto do novo coronavírus está já a afetar as bolsas mundiais. Wall Street viveu esta segunda-feira o pior dia dos últimos dois anos, com o índice Dow Jones a cair 3,56 por cento.

Já o S&P 500, que agrega as 500 maiores empresas da bolsa dos Estados Unidos, recuou 3,35%, enquanto o NASDAQ, que congrega o setor tecnológico, afundou 3,71%.

As quedas refletem o nervosismo dos investidores face ao crescimento da epidemia do Covid-19, que soma já mais de 77 mil casos em todo o mundo, e o especial receio do aumento repentino em países como Coreia do Sul, Irão e Itália.

Fora da bolsa, o setor dos bens de luxo começa também a sofrer com as restrições de circulação impostas ao povo chinês.

Os empregados de várias lojas já começaram a adotar máscaras de proteção, na expectativa de que o surto não contamine também as vendas.