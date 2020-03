Coronavírus: O ponto da situação na Europa

Portugal fechado dentro de casa. O governo português declarou o estado de emergência. O primeiro-ministro, Antonio Costa, disse que são autorizadas saídas para ir trabalhar, fazer compras ou para ajudar membros da família.

Entretanto, as cidades do norte de Itália estão cada vez mais vazias. O país está a sofrer com o forte surto que levou os serviços de saúde a uma situação de rutura.

Bergamo, na região da Lombardia , é o epicentro do coronavírus do país, com famílias separadas dos entes queridos devido às restrições. Como o cemitério principal está sobrecarregado, veículos militares transportaram 70 corpos até às cidades vizinhas para serem cremados. Roma está a tentar reforçar os serviços médicos. Abriu um novo hospital, dedicado ao tratamento de pacientes com COVID-19 e prevê abrir mais duas unidades em breve.

Um dos países mais atingidos é Espanha, onde hotéis foram transformados em centros de saúde. Um hotel de quatro estrelas em Madrid, vai tratar pessoas com casos mais leves, para ajudar a aliviar a pressão nos principais hospitais. O aeroporto de Barcelona ainda está em funcionamento, mas apenas com alguns voos e foi desinfetado pelo exército espanhol para impedir a propagação.

A população francesa também está dentro de portas e agradece às equipas médicas que estão no terreno com aplausos nas janelas. As ruas de Paris vazias confirmam que a população parisiense está a cumprir as normas de segurança impostas no país.

No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson foi dos últimos a impor medidas restritivas, mas está confiante e acredita que o país poderá ultrapassar o vírus em 12 semanas. Enquanto isso, o mundo está fechado a contar os dias e as semanas.