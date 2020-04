Alargado estado de emergência em Espanha

Em Espanha, a prevenção continua a ser o melhor remédio. Para Pedro Sánchez não há margem para erro.

O estado de emergência por causa da pandemia de Covid-19 é, por isso, para manter até 9 de maio, pelo menos, e não está descartada a possibilidade de alargamento.

A extensão foi aprovada no parlamento esta quarta-feira, com votos contra do Vox, da CUP e da coligação Junts per Catalunya.

"A partir do próximo domingo, dia 26 de abril, data de início da nova extensão, propomos permitir aos menores de 14 anos acompanhar um adulto responsável pelo seu cuidado. O confinamento geral não se levantará até que estejamos preparados para isso, porque não vamos correr nenhum risco que nos traga de volta a situação dolorosa que vivemos e que nos custou a todos reverter", sublinhou o presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez.

As medidas de desconfinamento na terceira fase de estado de emergência passam, entre outras coisas, pela autorização da saída de menores.

Cautela também é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, com o líder da organização, a dizer que "o vírus ainda vai estar connosco muito tempo." Tedros Adhanom Ghebreyesus acrescentou: "Não restam dúvidas que as ordens de confinamento e outras medidas de distanciamento social suprimiram com sucesso a transmissão em muitos países. Este vírus continua a ser extremamente perigoso."

Qualquer regresso a alguns negócios como os conhecemos é, para já, escasso. França conta começar a reabrir as escolas depois do fim do confinamento mas o presidente Emmanuel Macron disse, numa mensagem de agradecimento aos agricultores pelo apoio, não ter qualquer ilusão em relação ao regresso imediato à normalidade.

Na verdade, a normalidade deverá passar a ser relativo, assim que o setor da restauração, por exemplo, reabrir em pleno.

Entretanto, na Europa começa a discutir-se como mitigar o impacto económico negro que se adivinha pós-restrições.