Monte de Saint-Michel reabre ao público

Após dois meses de encerramento, um dos mais emblemáticos pontos turísticos de França, o Monte de Saint-Michel, voltou a abrir ao público esta terça-feira. No interior, a abadia vai permanecer encerrada e os visitantes têm um sentido único de circulação.

No entanto, os possíveis visitantes enfrentam, por agora, as restrições impostas: os franceses só podem deslocar-se, à exceção de motivos de força maior, num raio de 100 quilómetros do local de residência.