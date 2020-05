Principais campeonatos europeus já têm data de regresso

O regresso do futebol em Inglaterra, previsto para 17 de junho irá colocar um ponto final a um jejum de mais de três meses sem a liga mais mediática do planeta. O menu que se segue deixará os adeptos de barriga cheia, com os 92 jogos que faltam a terem horários alternados para serem alvo de transmissão televisiva. Uma fatia considerável será transmitida em sinal aberto, uma pequena consolação para os adeptos, impedidos de viver a emoção no estádio.

Para este adepto do Liverpool, que está à beira de se sagrar campeão pela primeira vez em trinta anos, é pena não poder estar nas bancadas mas o título conta à mesma e o importante é ter um dia para celebrar.

O primeiro campeonato de topo a regressar após o surto de covid-19 foi a Bundesliga, a 16 de maio, para já, sem problemas. A liga espanhola irá regressar a 8 de junho e a italiana a vinte. Em Portugal, o campeonato regressa na próxima quarta-feira. Hungria, Rússia e Polónia vão mesmo mais longe e irão mesmo permitir a presença de adeptos nas bancadas, ainda que em número limitado.

Ao invés, há muito que França, Bélgica e Holanda decidiram dar por concluída a temporada.

O regresso do desporto rei, no entanto, está dependente da evolução da pandemia sendo que no caso da Liga inglesa, apesar do anúncio Premier League, ainda falta a luz verde do governo.