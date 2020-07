Ciclone provoca pelo menos dez mortos no Brasil

Um ciclone provocou pelo menos dez mortos nos estados brasileiros do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A rádio Gaúcha noticiou que uma pessoa morreu na cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, soterrada por deslizamento de terras. Em Santa Catarina o balanço da Defesa Civil aponta para pelo menos nove mortes.

Temporais associados às fortes rajadas de vento nestes dois estados do sul do Brasil causaram um fenómeno chamado de ciclone-bomba. Os ventos fortes com rajadas superiores a 100 km/h causaram o levantamento de telhados em várias casas e a queda de árvores.

O mau tempo afetou ainda as redes elétricas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, deixando milhões de consumidores sem energia elétrica.