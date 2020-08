Multa de 400 mil euros e perda de 15 pontos para a Racing Point

Para a Racing Point, a jornada de 7 de agosto de 2020 marca uma "sexta-feira negra." A escuderia de Fórmula 1, com sede em Silverstone, no Reino Unido, foi castigada pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) com a perda de 15 pontos no Mundial de Construtores. A somar a isso está obrigada a pagar 400 mil euros de multa por causa da utilização ilegal de uma conduta de ar de arrefecimento dos travões.

A sanção tem como pano de fundo uma denúncia da Renault à FIA, que agora concluiu que a Racing Point violou os regulamentos da competição, ao equipar o monolugar de 2000 (RP20) com as referidas condutas de ar idênticas às do F1 W10 da Mercedes-AMG, que valeram à construtura alemã os títulos de pilotos e construtores de 2019.

A Racing Point dispõe de 24 horas para recorrer da decisão.