Jovens portugueses colocam 33 países em Tribunal

Seis portugueses contra 33 países. Um grupo de jovens, alguns dos quais menores de idade, avançou com uma ação no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem para tentar limitar as emissões de carbono e obrigá-los a cumprir o estipulado no Acordo de Paris.

O grupo tem o apoio da Global Legal Action Network, organização internacional sem fins lucrativos. Gerry Liston explica que este caso vem reforçar as resoluções tomadas no Acordo de Paris e lembra que estes jovens têm estatuto de vítima de acordo com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem graças ao impacto das alterações climáticas nas suas vidas.

Caso a ação tenha sucesso, o tribunal sediado em Estrasburgo pode obrigar os países em questão, União Europeia mais Reino Unido, Suíça, Noruega, Rússia, Turquia e Ucrânia, a cortar as emissões de CO2.