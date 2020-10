"Procurar consensos até ao último dia" e manter as "portas abertas até ao último minuto". O negociador da União Europeia para o Brexit garante que a posição de Bruxelas se mantém firme e que tem uma equipa a postos para retomar as conversações com o executivo de Londres. Garantias dadas esta quarta-feira no Parlamento Europeu. Michel Barnier volta a sublinhar que qualquer acordo com o Reino Unido tem de ter por base a integridade do Mercado Único Europeu.

Uma declaração que surge um dia depois de se ter reunido como o seu homólogo britânico. No final, David Frost descreveu a conversa como construtiva, mas sublinhou que a União Europeia tinha de mudar a forma de abordar o Brexit, sem detalhar.

Barnier sublinhou esta manhã o acordo de excepção que está em cima da mesa, diferente de todos os que foram negociados entre a União Europeia e países externos. Reconhecendo que as dificuldades são muitas, ainda acredita que é possível alcançar um entendimento e lembra que os setores das pescas, do comércio inyernacional, mas também da autoridade administrativa são os que podem ser penalizados com um não acordo.