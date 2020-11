Interdição de surf na Nazaré em dia de recorde diário de mortes

Portugal sofreu esta quarta-feira um novo recorde de mortes diárias no quadro da Covid-19. De acordo com os dados recolhidos pela Direção Geral de Saúde, 59 pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2 morreram entre terça e quarta-feira, mas nem tudo foi negativo.

Pelo menos 2.357 pessoas foram dadas como recuperadas da infeção pelo novo coronavírus e, pela primeira vez em duas semanas de agravamento da epidemia nacional, o número de pacientes internados desceu.

Há menos 12 pessoas hospitalizadas em Portugal, embora nas 2.337 camas ocupadas atualmente estejam mais cinco doentes internados em unidades de cuidados intensivos. Ao todo, a DGS tem registadas 325 pessoas a receber assistência em UCI.

Com mais 7.497 casos inscritos esta quarta-feira no quadro, incluindo 3.570 resultantes de atrasos no reporte laboratorial, a epidemia em Portugal já se eleva a um total de quase 157 mil infeções diagnosticadas desde a chegada do SARS-CoV-2 ao país, incluindo 2.694 óbitos e 88.946 pessoas recuperadas.

Entre março e maio, com o impacto em Portugal da primeira vaga da epidemia, as inscrições para novas cirurgias no Serviço Nacional de saúde (SNS) desceram quase 60% e os novos pedidos para consultas hospitalares de diversas especialidades, entre janeiro e maio, também decaíram quase um terço em comparação com a média mensal de 2019, revela um relatório do Tribunal de Contas.

O agravamento constante da crise, com "uma taxa de notificação acumulada a 14 dias acima dos 240 casos por 100 mil habitantes", levou o Ministério da Saúde a dar luz verde aos hospitais públicos para suspenderem este mês a assistência aos casos considerados não urgentes para assegurarem uma melhor resposta à progressão da epidemia.

Face ao atual crescimento da incidência da Covid-19, o Ministério da Saúde emitiu um despacho para garantir a melhor coordenação e articulação de resposta às necessidades, equilibrando a assistência regional e inter-regional.



"Estas medidas passam pela avaliação de suspensão, durante o mês de novembro de 2020, da atividade assistencial não urgente que, pela sua natureza ou prioridade clínica, não implique risco de vida para os utentes, limitação do seu prognóstico e/ou limitação de acesso a tratamentos periódicos ou de vigilância. Ministério da Saúde de Portugal Comunicado

O dia fica também marcado pelo início da autorização para a Linha SNS24 começar a emitir declarações provisórias de isolamento profilático "sempre que se verifique uma situação de risco", o que permitirá acelerar esse processo, lê-se no comunicado onde é citado António Lacerda Sales, o secretário de Estado da Saúde.

"Isto significa que, para a entidade patronal ou para qualquer entidade que exija a presença física do utente, esta declaração pode ser usada para justificar a necessidade de ficar em casa", esclareceu Luís Goes Pinheiro, o Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Esta quarta-feira, começou o confinamento local em 121 concelhos portugueses para tentar travar a progresso da epidemia e também a proibição da prática de surf na região da Nazaré, onde segunda-feira tinha começado oficialmente a época das ondas grandes.

Um comunicado da DGS levou a Capitania do Porto da Nazaré a implementar a medida e o respetivo capitão a informar os surfistas que têm esperado na Praia Norte as chegadas das maiores ondas do mundo desta interdição de se fazerem ao mar por tempo indeterminado.